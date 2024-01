Pague Menos aprova proventos de R$ 160 milhões a acionistas

O valor de emissão será de R$ 2,93 por papel, com base no preço médio ponderado por volume das ações nos 20 últimos pregões da B3. O montante terá um deságio de 15%, no intuito de estimular a adesão dos acionistas.

A Pague Menos prevê o pagamento do JCP no dia 6 de março de 2024.

Os investidores que terão direito ao pagamento devem estar “comprados” na Pague Menos até o fim do pregão da B3 negociado no dia 26 de janeiro.

De acordo com a organização, cada acionista poderá subscrever 0,086 nova ação para cada 1 ação que possuir no fechamento do pregão na B3 do dia 26 de janeiro. Os papéis serão negociados “ex-direitos” de subscrição a partir do dia 29 do mesmo mês.

A Pague Menos divulgou que o aumento de capital tem como objetivo a preservação da sua estrutura de capital e posição financeira.

O que são juros sobre o capital próprio?

O JCP é uma forma de remuneração que representa o pagamento de juros sobre o capital investido por acionistas de uma empresa. Contabilizado como despesa financeira, o JCP é tributado direto na fonte.