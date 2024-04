CNJ publica edital para concurso com salário de até R$ 13,9 mil

Ao todo, são 60 vagas para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário. Inscrições começam no dia 3 de abril

Para concorrer, é necessário ter o nível superior completo. Também haverá reserva de vagas para pessoas negras, pessoas com deficiência e também para indígenas. Veja mais abaixo as especialidades.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou o edital para o seu concurso público com 60 oportunidades para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário.

Os interessados poderão se inscrever a partir do dia 3 de abril no site da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As taxas serão de R$ 126 para analistas e R$ 76 para técnicos.

Vale ressaltar que inscritos no Cadastro Único ou doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição durante todo o período das inscrições.

Em relação às etapas de avaliação, serão três: prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 30 de junho, em Brasília.