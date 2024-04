Concurso da Caixa encerra inscrições nesta segunda-feira, 25

Com 4.050 vagas de nível médio e superior, há oportunidades para atuar em agências bancárias no Ceará

A seleção contempla ainda 28 vagas para médicos do trabalho e 22 vagas para engenheiros de segurança do trabalho, cujo os salários iniciais variam de R$ 11.186 a R$ 14.915.

O concurso da Caixa Econômica Federal encerra inscrições nesta segunda-feira, 25. Com 4.050 vagas de nível médio e superior, há oportunidades para atuar em agências bancárias no Ceará.

As taxas estão entre R$ 50 e R$ 65, e podem ser pagas por boleto bancário ou Pix via modalidade 'copia e cola' ou 'QR Code'.

As inscrições são realizadas no site da banca Cesgranrio desde o dia 29 de fevereiro até 25 de março.

No Ceará, são 70 vagas distribuídas entre os municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Quixadá e Sobral. Todas de nível médio.

Já os cargos de médico do trabalho e engenheiro de segurança no trabalho terão vagas para 20 estados:

Alagoas

Ceará

Maranhão

Paraíba

Pernambuco

Piauí

Rio Grande do Norte

Amazonas

Pará

Espírito Santo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

São Paulo

Paraná

Rio Grande do Sul

Goiás

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Distrito Federal

Concurso Caixa 2024: qual a data da prova?



As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 26 de maio, com a previsão de divulgação dos resultados finais no dia 5 de agosto para os cargos de nível médio e 18 de agosto para os de nível superior.

*Com informações de Fabiana Melo

Veja outros assuntos de economia no Dei Valor: