Concurso Público Unificado: veja cargos mais concorridos

No Ceará, são 88,7 mil candidatos inscritos no certame.

O número total final de inscrições se refere à soma dos candidatos isentos (600.875) e dos inscritos que tiveram o pagamento aprovado (1.543.560) . O estado de São Paulo foi a unidade da federação com maior número de inscritos confirmados, com o total de 228.452, seguido pelo estado do Rio de Janeiro, 223.248 e o Distrito Federal, com 220.442.

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) está com 2.144.435 de candidatos inscritos . Com provas previstas para o dia 5 de maio, estão sendo ofertadas 6.640 vagas. Veja quais os cargos mais concorridos.

Veja quais os cargos mais concorridos:

Técnico em Indigenismo (Funai) - Nível Médio (323.250)

Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (REGIÃO NORDESTE) (IBGE) - Nível Médio (316.543);

Auditor-Fiscal do Trabalho (MTE) - Auditoria e Fiscalização (315.899);

Analista Técnico-Administrativo (AGU) - Graduação em qualquer área de conhecimento (297.114);

Analista Técnico-Administrativo (MGI) - Graduação em qualquer área de conhecimento (288.859).

Dividido em blocos temáticos, o sistema de seleção do CPNU busca potencializar as aptidões de cada candidato, consequentemente suprindo da melhor forma as demandas dos diversos órgãos federais por novos servidores.

Cada candidato se inscreveu em um único bloco temático, com a possibilidade de concorrer a todos os cargos desse bloco. Confira o balanço final de inscritos em cada bloco temático:

Confira total de inscritos por blocos temáticos:

Infraestrutura, Exatas e Engenharias - 727 vagas - 121.838 inscritos

Tecnologia, Dados e Informação - 597 vagas - 77.943 inscritos



Ambiental, Agrário e Biológicas - 530 vagas - 102.922 inscritos



Trabalho e Saúde do Servidor - 971 vagas - 336.284

Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - 1.016 vagas - 300.766 inscritos

Setores Econômicos e Regulação - 359 vagas - 74.283 inscritos



Gestão Governamental e Administração Pública - 1.748 vagas - 429.370 inscritos



Nível Intermediário - 692 vagas - 701.029 inscritos



Total - 6.640 vagas - 2.144.435 inscritos



Provas serão realizadas em 220 cidades



A prova do Concurso Nacional será no dia 5 de maio e será aplicada em 220 cidades , localizadas em todas as Unidades da Federação, com questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação.

A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será realizada em 3 de junho.

O resultado definitivo será anunciado em 30 de julho. A etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação começará no dia 5 de agosto.