Vendas de veículos 0 km aumentaram 12,7% no Ceará em 2023

Com 121,9 mil unidades negociadas, as vendas totais de veículos zero quilômetros aumentaram 12,71% no Ceará em 2023 ante 2022, conforme dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

As motos lideraram com 72,4 mil unidades vendidas no Estado no ano passado — aumento de 14,31% em comparação com 2022 —; seguidas pelo setor auto, com 35,1 mil (+10,12%); e comercial leve, com 8,1 mil (+18,66%).

Fortaleza contou com um total de 51,7 mil veículos novos vendidos em 2023, ampliação de 14,63% em relação a igual período do ano anterior.