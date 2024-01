Aeroporto de Fortaleza prevê receber mais de 470 mil passageiros em dezembro

O aeroporto de Fortaleza está com a previsão de receber 473.181 passageiros em dezembro deste ano, um crescimento de 15% quando comparado ao mês anterior. Para o acumulado do ano, a expectativa é de mais de 5,6 milhões de passageiros.

Além disso, serão 3.423 voos domésticos e internacionais, que atenderão 27 destinos. Entre eles, a retomada de três rotas diretas: Buenos Aires, Ribeirão Preto/SP e São José do Rio Preto. Veja todas as rotas para este mês no fim da matéria.

"Nos aeroportos de Fortaleza e Porto Alegre ainda não atingimos a movimentação de passageiros registrada em 2019, mas estamos confiantes no mercado brasileiro e esperamos a recuperação nos próximos anos", afirma Andreea Pal, CEO da Fraport Brasil.