Layout completa 50 anos e lança projeto em parceria com MIS e Sinapro

A exposição "A memória da propaganda cearense" será lançada no Museu da Imagem e do Som de Fortaleza, mas ainda sem data de estreia

Aconteceu nesta quinta, 21, no Museu da Imagem e do Som (MIS) em Fortaleza o lançamento do projeto “Layout 50 anos". Uma parceria entre o Grupo de Comunicação O POVO, Sindicato de Agências de Propaganda do Estado do Ceará (Sinapro) e o MIS.

O novo projeto, que foi apresentado para associados da Sinapro, será um caderno especial de 12 páginas com programas especiais na rádio O POVO CBN , O POVO CBN Cariri, rádio Nova Brasil, com 16 programates e uma série sobre as agências cearenses e programas com debates sobre a publicidade.

