Capital social do Banco do Nordeste será ampliado em até R$ 1,4 bilhão

Esta, por sua vez, fica autorizada a subscrever as ações na proporção da sua participação no capital social do BNB, após a aprovação da operação pela assembleia geral de acionistas .

Com isso, haverá a emissão de novas ações ordinárias nominativas e escriturais, sem valor nominal. De acordo com o decreto, o aumento de capital ocorrerá pela incorporação do valor em adiantamento para futuro aumento de capital, transferido pela União.

O Banco do Nordeste (BNB) vai destinar até R$ 1,4 bilhão para aumento de capital social. O decreto foi assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e publicado nesta quarta-feira, 20, no Diário Oficial da União (DOU).

O Banco do Nordeste (BNB) divulgou o balanço de 2023 com registro de lucro líquido de R$ 2,1 bilhões , uma alta de 4,1% ante os R$ 2 bilhões do ano anterior.

Especificamente o Programa Crediamigo , foram R$ 10,6 bilhões em contratações, com praticamente estabilidade ante o resultado de 2022, mas apresentando um incremento de 4,7% no número de operações contratadas.

Já no crédito voltado a Micro e Pequenas Empresas (MPE) as operações contratadas se elevaram em 23,2% para micro e 27,3% para as pequenas.

O executivo ressalta que o FNE é o principal funding do banco, que continua empenhado em diversificar as fontes de recursos para ampliar sua capacidade de negócios e de concessão de crédito.

Já o principal fundo do banco, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) passou em 12,4% da meta estabelecida pela instituição.

"Além desses fatores, houve aumento dos ganhos com prestação de serviços, que incluem tarifas bancárias e outras receitas provenientes de fundos de investimento e do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)", frisa o balanço.

Em outra análise, o índice de Eficiência Operacional do BNB ficou em 51,3% no fechamento de 2023, ou seja, subida de 0,5 ponto percentual em relação a dezembro de 2022.

Por último, a rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio ficou em 21,2% ao ano, tendo recuo no período avaliado.

Conforme o balanço do banco, o movimento foi reflexo do cenário de elevação do Patrimônio Líquido no período com a consequente incorporação de lucros do exercício, bem como do aumento das contingências jurídicas e de provisões para garantias financeiras prestadas.

"A rentabilidade está alinhada com as melhores da indústria bancária, reforçando a eficiência do BNB, inclusive comparado aos pares."

