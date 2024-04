Voa Brasil prevê oferecer 5 milhões de passagens a R$ 200; entenda

“A gente espera anunciar esse programa com cinco milhões de passagens, que serão disponibilizadas pelas companhias aéreas , sem nenhum real do Tesouro. Esse é um trabalho de construção coletiva para que mais brasileiros possam ser inseridos na aviação comercial", afirmou o ministro.

Vale lembrar que, na média, as aeronaves circulam com 18% a 21% de ociosidade, o que permitirá a oferta para estes grupos específicos.

Outro ponto que o titular da pasta de Portos e Aeroportos esclareceu foi que, assim como idealizado na proposta inicial do projeto, o programa Voa Brasil nasceu com propósito de atender um público-alvo específico, não sendo possível, nesse momento, contemplar toda a população brasileira.

"Nós conversamos com o presidente Lula e com o ministro Rui Costa e remodelamos o Voa Brasil. A primeira etapa vai atender mais de 21 milhões de aposentados do INSS que ganham até dois salários-mínimos e que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses, além de 700 mil alunos do Prouni."