Banco do Nordeste divulga lucro líquido de R$ 2,1 bilhões em 2023

O Banco do Nordeste (BNB) divulgou o balanço de 2023 com registro de lucro líquido de R$ 2,1 bilhões , uma alta de 4,1% ante os R$ 2 bilhões do ano anterior.

"Além desses fatores, houve aumento dos ganhos com prestação de serviços, que incluem tarifas bancárias e outras receitas provenientes de fundos de investimento e do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)", frisa o balanço.

E, segundo O POVO adiantou, o volume de contratações de operações de crédito somaram R$ 58,5 bilhões no período. Foi um acréscimo de 27,1% em relação aos R$ 46 bilhões alcançados em 2022.

Já o principal fundo do banco, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) passou em 12,4% da meta estabelecida pela instituição.

“Estamos bastante satisfeitos com resultado de 2023, pois os números premiam o nosso esforço em superar metas e nossas expectativas em relação ao potencial de crescimento e de investimentos da região. Mais uma vez nossa equipe bateu recorde no volume de contratações com o FNE e aplicamos R 43,7 bilhões com recursos do Fundo, o que equivale a um incremento de 35,4% em relação ao desempenho de 2022”, detalha presidente do BNB, Paulo Câmara.

O executivo ressalta que o FNE é o principal funding do banco, que continua empenhado em diversificar as fontes de recursos para ampliar sua capacidade de negócios e de concessão de crédito.

Já no crédito voltado a Micro e Pequenas Empresas (MPE) as operações contratadas se elevaram em 23,2% para micro e 27,3% para as pequenas.