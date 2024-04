Imposto de Renda 2024: entrega da declaração é liberada; veja como fazer

Neste ano, a Receita Federal espera receber 43 milhões de declarações, contra 41.151.515 entregues no ano passado

Os contribuintes podem a partir desta sexta-feira, 15, iniciar o acerto anual de contas com o Leão, com a entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2024 (ano-base 2023).

Neste ano, a Receita Federal espera receber 43 milhões de declarações, contra 41.151.515 entregues no ano passado.

Vale ressaltar que o download do programa gerador começou na última terça-feira, 12, para os contribuintes com conta prata ou ouro no Portal Gov.br.