Imposto de Renda 2024: entenda os golpes aplicados e como evitar

Os cidadãos brasileiros já podem fazer gratuitamente sua declaração do Imposto de Renda (IR), referente ao ano base 2023, até o dia 31 de maio. Com isso, golpistas se aproveitam para criar falsos sites ou aplicativos.

Segundo o alerta do Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo (CTIR Gov), foram identificadas campanhas maliciosas, valendo-se da importância do tema e do início do período de entrega da declaração, induzindo usuários a baixar e instalar aplicativos falsos.

Para evitar ser vítima de golpes, a recomendação do órgão é que o cidadão baixe somente o aplicativo disponível no site da Receita Federal e utilize apenas essa página para fazer sua declaração. Além disso, reforça que todas as informações sobre o Imposto de Renda sejam buscadas neste endereço.