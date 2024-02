Fortaleza e Portugal assinam acordo de desenvolvimento urbano

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

A ideia é focar no desenvolvimento urbano sustentável e tecnológico

Ações conjuntas com foco no desenvolvimento urbano sustentável e tecnológico são o foco do acordo de cooperação assinado entre a Prefeitura de Fortaleza e a Câmara Municipal de Sines, em Portugal.

Pelo Executivo municipal ainda teve o fechamento da aliança com as cidades de Lisboa e Luanda para o planejamento bilateral nas áreas de desenvolvimento urbano sustentável, habitação social, mobilidade urbana e microurbanismo experimental etc.

