Ceará tem mais de 760 vagas de concursos com inscrições em janeiro

Ceará tem pelo menos seis editais de concursos com inscrições abertas em janeiro Crédito: Pedro Guerreiro/Ag. Pará

O Ceará tem mais de 760 vagas de concursos públicos com inscrições abertas neste mês de janeiro. Com seis editais publicados, há oportunidades ofertadas em Fortaleza e em algumas cidades do interior do estado. Confira a lista abaixo Câmara de Fortaleza A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) está ofertando 78 vagas para concurso público. Confira aqui o edital. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As inscrições para o concurso estarão abertas a partir das 16h do dia 4 de janeiro de 2024 até às 16h do dia 5 de janeiro de 2024.

O concurso público da CMFor destina vagas a agente administrativo, consultor legislativo, analista de informática, advogado, contador, analista de gestão de pessoas, analista de comunicação social, analista de revisão, pedagogo, engenheiro civil e analista de redação. Veja aqui o valor da taxa de inscrição e mais informações do concurso público ofertado pela Câmara de Fortaleza.

Prefeitura de Russas A Prefeitura de Russas está com inscrições abertas para um concurso público que irá ofertar 378 vagas destinadas a diversos níveis de formação, com formação de cadastro reserva. Há vagas ofertadas para professor, agente de saúde, auxiliar de serviços gerais, agente administrativo, agente de limpeza, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, médico veterinário, entre outros.

Acesse aqui todas as oportunidades do concurso público da Prefeitura de Russas e mais informações. Quem se interessar precisa se inscrever no site da banca organizadora, a Consulpam, até o dia 15 de janeiro de 2024.

Play