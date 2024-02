Chuvas causam queda de árvore em cruzamento de Juazeiro do Norte

As fortes chuvas desta quinta-feira, 15, causaram a queda de uma árvore no cruzamento entre a av. Carlos Cruz e a rua São Paulo, no município de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. A cidade registrou 72 milímetros (mm) (posto: Juazeiro do Norte) nas últimas 24h, de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A situação dificultou um pouco o fluxo de trânsito, mas foi logo solucionada. Às 8h30min, a árvore já havia sido completamente retirada. As informações são da rádio O POVO CBN Cariri.