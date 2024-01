Ponte dos Ingleses: piso está 90% pronto, diz Prefeitura; veja fotos

Andamento das obras na Ponte dos Ingleses na Praia de Iracema e a movimentação de banhistas Crédito: Samuel Setubal

O POVO visitou o local na manhã do último domingo, 10, para acompanhar o andamento da obra. No local, tapumes limitam o acesso à ponte durante a obra. É possível ver o andamento da reforma, lateralmente, ao caminhar pelos calçadões ao redor da ponte, próximos ao Estoril e à Praia do Havaizinho. Algo que chama a atenção é que, das quase 40 fileiras de colunas que sustentavam o ancoradouro original, apenas cerca de metade foi reformada. O motivo é que o reparo seguirá o projeto da ponte feito em 1994, que é tombado e não pode sofrer modificações significativas. Com 130 metros de comprimento, ele não se estende por todas as colunas. A parte onde ficava a escultura La Femme Beauté, de Sérvulo Esmeraldo, por exemplo, não está incluída no restauro. A Prefeitura promete que a obra em si será recuperada e, após a conclusão da reforma, instalada novamente. Os arquitetos Fausto Nilo e Delberg Ponce de Leon, responsáveis pelo desenho original, também assinam a obra atual. Na parte que está sendo renovada, o piso já foi aplicado em quase toda a estrutura. Os guarda-corpos estão começando a ser instalados, a partir da parte mais próxima à praia, onde o chão já está finalizado.

Procurada, a Seinf pontuou que o piso está 90% concluído e que a finalização desta parte está prevista para esta semana. Os guarda-corpos, segundo o órgão, serão instalados em seguida. Para a ponte em si, o projeto apresentado pelo Governo do Estado — e que é seguido pela Prefeitura — prevê quiosques, bancos e outras estruturas. Segundo o titular da Seinf, Samuel Dias, até o momento não foi identificada necessidade de fazer alterações significativas nos projetos.