Campus Iracema da UFC: veja as tecnologias pensadas para turismo e estudo no Ceará

O foco do encontro foi mostrar à administração o potencial de uso das tecnologias de realidade aumentada e mista (que insere objetos virtuais no mundo real, proporcionando experiência híbrida ao usuário), bem como suas possibilidades de aplicação em projetos estratégicos para a Universidade.

O reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC) , Custódio Almeida, visitou o Instituto UFC Virtual, no Campus do Pici, para conhecer o Laboratório de Visualizações Interativas e Simulações (Labvis).

Em um primeiro momento, foi feita uma exposição sobre o trabalho desenvolvido no laboratório e como os recursos podem ser empregados em temáticas como experiências imersivas em ambientes marinhos, com um ambiente de prova para mídias interativas em aquários virtuais.

Na sequência, os gestores foram convidados a experimentar óculos inteligentes de realidade mista, fazendo um passeio por cenários virtuais no próprio Campus do Pici, que foi mapeado com uso de drones.

Com o suporte dos bolsistas e do coordenador, os dirigentes também apreciaram vistas do município de Quixadá, no Sertão Central.

De acordo com o Prof. Adriano Oliveira, coordenador do Labvis, foi compartilhado na visita um conjunto de possibilidades, mostrando como mídias interativas podem ser importantes no conceito de um aquário virtual.

"Mesmo sendo consenso que haverá o uso de projeções, é uma experiência diferente se essas projeções serão vídeos pré-renderizados ou filmagens, ou se são conteúdos dinâmicos, onde os peixes se movem de maneira aleatória ou são guiados por inteligência artificial. Isso abre oportunidade de uma experiência mais rica. É preciso ainda seguir uma série de passos, como decisões administrativas e arquitetônicas", afirmou.