10 hotéis pelo mundo frequentados por famosos e milionários

Esse é um dos hotéis boutiques mais famosos de Miami. Conhecido por ter sido a casa de veraneio do estilista Gianni Versace e o seu local de assassinato, a hospedaria já abrigou nomes renomados como Madonna, Elton John, Drake, Kim Kardashian e Justin Bieber. Trata-se de um dos locais favoritos de quem deseja relaxar sem sair da cidade.

O local conta com arcos espalhados ao redor do hotel e uma decoração elegante. Nele, os visitantes podem aproveitar da famosa piscina com mil mosaicos, sauna, massagem e ainda ter disponível uma academia para malhar. Para apreciar a gastronomia, o restaurante The Gianni’s’ oferece um cardápio variado, e o Bar Onyx, uma seleção de vinhos e coquetéis refrescantes.

Burj Al Arab é avaliado com sete estrelas por especialistas e hóspedes (Imagem: Subbotina Anna | Shutterstock)

Para os turistas que procuram uma estadia digna de sheik, este é o lugar certo. Classificado com sete estrelas pelos hoteleiros e hóspedes, o local já teve a presença de nomes conhecidos como Nelson Mandela, Tom Cruise, David Beckham e Selena Gomez. As experiências oferecidas por ele explicam a nota!

Para relaxar, o santuário sobre a água oferece spa, tratamentos de beleza, ioga, caminhadas com paisagens belas e únicas e uma praia com acesso exclusivo para os hóspedes. Já na gastronomia, as pessoas podem apreciar as comidas locais nos mais diversos restaurantes espalhados pelo local. Além disso, é possível alugar espaços do hotel para fazer casamentos ou eventos profissionais.

8. Hotel Le Palácio K2 Altitude (França)