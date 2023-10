Após meses de atraso, Gol inicia vendas para voo Juazeiro-Brasília

Início da operação é prevista para fevereiro de 2024 com quatro frequências. Os bilhetes para a nova rota estão disponíveis no site da companhia aérea

Os voos da rota Brasília-Juazeiro do Norte foram confirmadas pela Gol Linhas Aéreas e as vendas já foram iniciadas no site da empresa. A previsão é de que o primeiro voo ligando as cidades ocorra em 13 de fevereiro de 2024.

Veja como ficam os roteiros do voo Brasília-Juazeiro do Norte

De 12 até 14 de fevereiro de 2024

Segunda e Terça: BSB 21:15 / 23:35 JDO

Terça e Quarta: JDO 05:15/ 07:35 BSB

A partir de 20 de fevereiro

Terça e Quinta: BSB 21:50 / 00:10 JDO

Segunda e Sábado: BSB 21:10 / 23:30 JDO

Terça e Domingo : JDO 05:15/ 07:35 BSB

Quarta e Sexta: JDO 02:50 / 05:10 BSB

Fonte: Gol Linhas Aéreas

Confirmação após atraso de três meses

A Gol Linhas Aéreas anunciou em junho que voo ligando as cidades teria as vendas iniciadas no fim de julho. Mas as vendas foram seguidamente adiadas em julho, agosto e em setembro. Nas ocasiões, O POVO questionou a empresa aérea e a Secretaria do Turismo do Ceará.

Em matéria no último dia 6, a Gol não respondeu ao questionamento sobre a previsão de início das vendas dos bilhetes e operação. A postura foi a mesma da Setur-CE.

Agora, por meio de nota divulgada à imprensa, a Setur afirma que com mais essa conexão, "a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) comemora o fortalecimento da malha aérea regional do estado, uma das prioridades elencadas pela gestão.

Mais detalhes sobre esse tema estão disponíveis na reportagem especial sobre o atual momento da Aviação Regional do Ceará, disponível no O POVO+ e publicada na edição desta sexta-feira, 6, no O POVO.

Na reportagem, morador de Juazeiro do Norte afirma que as melhorias no Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes animaram, novos voos da Azul e Voepass afetaram positivamente, mas a ligação da cidade com Guarulhos, Brasília e Recife é mais facilitada do que com a própria capital do Estado.

Mesmo com a confirmação do voo Juazeiro do Norte-Brasília, a Gol ainda segue com a confirmação do voo Fortaleza-Bogotá (Equador) pendente. As duas rotas foram confirmadas juntas em junho passado.