Bolsa Família: saiba como sacar no caixa eletrônico 24 horas

O saque só pode ser realizado por cartões do benefício que possuem chip

Além da Caixa Econômica Federal, os beneficiários do Bolsa Família podem realizar o saque do pagamento nos terminais do Banco24Horas. Veja abaixo o passo a passo de como sacar.



Passo a passo do saque do Bolsa Família no Banco24Horas



Insira o cartão com chip no caixa eletrônico;

Digite sua senha;

Selecione ou digite o valor desejado;

Confirme o saque.



O saque por terminais do Banco24Horas só pode ser realizado por cartões do Bolsa Família e do Auxílio Brasil que possuem chip.

O Governo Federal iniciou os pagamentos do programa de transferência de renda de 2024 no dia 18 de janeiro.