Concurso Unificado: prazo para pagamento da taxa termina nesta sexta

A taxa de inscrição custa R$ 60 para vagas de nível médio e R$ 90 para as de nível superior

Segundo o governo, 2,65 milhões de candidatos se inscrevam no certame, porém, 1,1 milhão ainda não realizaram o pagamento.

Ao todo, serão selecionados 6.640 servidores para 21 órgãos públicos e os interessados em participar precisam pagar a taxa de inscrição de R$ 60 para vagas de nível médio e de R$ 90 para as de nível superior.

Vale ressaltar que o período para novas inscrições está encerrado. A prova será realizada no dia 5 de maio, em dois turnos, com ampliação dos locais de prova para 220 cidades (anteriormente eram 217), localizadas em todas as Unidades da Federação.

Quem será a banca organizadora da prova do Enem dos Concursos?

O processo será organizado por meio de parceria com a Fundação Cesgranrio e 94,6% da população vai ficar até 100 quilômetros de distância dos locais de prova.

Quando será divulgado o resultado da prova do CNU?

Já a divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será no dia 3 de junho. Os resultados finais serão anunciados em 30 de julho.

Qual a data da convocação para a posse do concurso?

Em 5 de agosto terá início a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação.

Haverá cotas no Enem dos Concursos?

Outro ponto é que haverá reserva de percentuais para cotas específicas no CPNU: 5% do total de vagas de cada um dos cargos a candidatos com deficiência e 20% a candidatos negros, além de 30% das vagas para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para candidatos de origem indígena.