Ministro da Defesa da Indonésia reivindica vitória nas eleições presidenciais

O atual ministro da Defesa, Prabowo Subianto, com um passado militar controverso, reivindicou nesta quarta-feira (14) "vitória no primeiro turno" das eleições presidenciais na Indonésia, depois que as primeiras pesquisas lhe deram vantagem.

"Todas as contagens, todas as pesquisas... mostram que (a dupla) Prabowo-Gibran venceu em um único turno. Esta vitória deveria ser uma vitória para todos os indonésios", declarou o general reformado, em um discurso em um enorme salão de Jacarta, juntamente com Gibran Rakabuming Raka, filho mais velho do atual presidente e candidato a vice-presidente.

As primeiras projeções deram ao Subianto, já grande favorito antes das eleições, mais de 55% dos votos. Isso o coloca em uma posição em que poderia ser eleito no primeiro turno.