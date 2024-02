Fortaleza sediará etapa da Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação

Fusão nuclear, hidrogênio, energia solar e energia eólica estão na pauta da Reunião Temática sobre Energias Renováveis que será realizada no próximo dia 22 Crédito: JÚLIO CAESAR

Fortaleza sediará uma das etapas preparatórias para a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CNCTI), promoção do Governo Federal, que ocorrerá de 4 a 6 de junho em Brasília (DF). Fusão nuclear, hidrogênio, energia solar e energia eólica estão na pauta da Reunião Temática sobre Energias Renováveis que será realizada no próximo dia 22, no Auditório Waldyr Diogo da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). A reunião terá a programação presencial e é aberta, também, à participação virtual de interessados de todo Brasil. As inscrições podem ser realizadas via formulário eletrônico. O link da transmissão será divulgado para os inscritos em breve.