Vinda de Bolsonaro ao Ceará está mantida apesar de investigações da PF

A agenda do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Ceará está mantida apesar das investigações da Polícia Federal (PF) contra ele e nomes do seu entorno. Inicialmente, a vinda deveria acontecer em março, mas agora há a possibilidade de uma mudança para abril, já que o dia ainda não está fechado com a cúpula do PL do Ceará.

No estado, ele irá participar de evento de convenção partidária com a intenção de trabalhar a pré-candidatura de André Fernandes em Fortaleza, Coronel Aginaldo, em Caucaia, e Arimateia Júnior, no Eusébio. "Com certeza está mantida, agora mais do que nunca. Só não temos a data ainda", ressaltou o presidente da sigla no Estado, Carmelo Neto.

Bolsonaro foi um dos alvos da operação Tempus Veritatis na última semana e precisou entregar seu passaporte às autoridades. A PF apura a participação do ex-presidente em uma articulação para dar um golpe de Estado, impedindo as eleições de 2022 ou a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).