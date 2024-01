Banco Central publica edital para concurso com salário de R$ 20 mil

O Banco Central do Brasil publicou nesta terça-feira, 16, no Diário Oficial da União (DOU), o edital para o seu concurso público com 100 vagas imediatas para o cargo de analista.

Serão 50 para a especialidade de economia e finanças e 50 para a área de tecnologia da informação. O salário dos aprovados será de R$ 20.924,80, além do auxílio-alimentação de R$ 658.

Vale ressaltar que as duas carreiras exigem o nível superior em qualquer especialidade e haverá, ainda, reserva de 5% das oportunidades para candidatos com deficiência e outros 20% para as pessoas negras.