Fábrica da Arezzo e manutenção de 1,2 mil empregos são confirmados no Ceará

GRUPO Paquetá iniciou processo de recuperação judicial em 2019 Crédito: Paquetá Shoe Company/Divulgação

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou que a Arezzo, após uma negociação com o Governo do Estado, assumirá as operações da Paquetá nos municípios de Uruburetama e Tururu. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 7 de fevereiro. Elmano também informou que 1.200 empregos serão mantidos e há possibilidade de “expansão no futuro”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Os trabalhadores, inclusive, já estão em treinamento para assumirem as novas funções na Arezzo. Gerar cada vez mais postos de trabalho é nossa prioridade absoluta!”, informa.



O que aconteceu com a Paquetá? Em dificuldades desde 2019, quando entrou em processo de recuperação judicial (PRJ), a empresa teve o processo encerrado no início de novembro passado. Ainda assim, no mesmo período, anunciou o fechamento de suas operações em cinco cidades do Estado. Mas segue devendo R$ 23 milhões em débitos tributários no Ceará. Arezzo em crescimento Por outro lado, a varejista Arezzo&Co avança no País. Com ações listadas na Brasil, Bolsa, Balcão (B3) a empresa anunciou a fusão com o Grupo Soma, dono das marcas Farm e Hering, na segunda-feira, 5. A nova companhia, cujo nome não foi definido ainda, projeta alcançar um faturamento de R$ 12 bilhões.

