Elmano: três empresas vão assumir operações da Paquetá em janeiro de 2024

Indústria de calçados saiu de cinco cidades cearenses após selar acordo com Governo do Estado e tomar R$ 23 mi de adiantamento de ICMS

Três empresas do setor de calçados vão assumir as operações da Paquetá Calçados no Ceará já em janeiro de 2024, segundo afirmou o governador Elmano de Freitas (PT). Além da Arezzo , as outras duas não têm atuação no Estado, segundo o informou o gestor.

Governador avalia decisão do Estado como “acertada”

Sobre o adiantamento de R$ 23 milhões em Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) feito à Paquetá pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) com aval da Secretaria da Fazenda (Sefaz), Elmano afirmou que “a decisão foi acertada.”

Elmano explica que o recurso era um direito da Paquetá a partir do momento no qual resolveu investir no Estado. No entanto, o recurso só seria concedido no futuro, após um tempo de atuação para promoção de emprego e renda - no caso, manutenção.

Em junho deste ano, a empresa firmou compromisso com a SDE para que não ocorressem demissões por 31 meses Crédito: Acervo SDE

“Se eu não antecipar (o ICMS), tenho 3 mil pessoas na rua no dia seguinte. Se eu antecipar, que é um direito da empresa, ela pode receber agora ou daqui a 5 anos”, destacou sobre o que o motivo a chancelar a decisão.

O contrato fechado entre as pastas cearenses e a empresa estabelece, em troca do adiantamento, uma permanência da empresa no Estado por 31 meses, com a manutenção de todos os empregos. Mas foi descumprido pela indústria.

Elmano quer parte do ICMS dado à Paquetá de volta

Perguntado sobre qual medida o governo irá tomar após a atitude da empresa, o governador disse querer reaver parte dos recurso adiantados, uma vez que uma parcela é de direito da Paquetá. O valor, no entanto, ainda não foi calculado.