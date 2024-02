Necessidade de cortar ou manter juros dependerá de dados, afirma nova diretora do Fed

Nova diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Adriana Kugler disse que vê riscos equilibrados para o cumprimento do mandato da instituição, no seu primeiro discurso no cargo. Ela ponderou que o contínuo desaquecimento da inflação e do mercado de trabalho poderá tornar apropriado cortar juros em algum momento. Por outro lado, caso o processo de desinflação estagne, poderá ser preciso manter juros no nível atual por mais tempo, disse Kugler.

"Resumindo, estou satisfeita com o progresso da inflação e otimista de que continuará, mas estarei atenta aos dados econômicos para verificar a continuação deste progresso", afirmou ela, frisando que o "trabalho do Comitê Federal de Mercado aberto, o Fomc não acabou".

A dirigente destacou a desaceleração do índice de preços de gastos com consumo (PCE). Kugler disse que muito da desinflação vem do setor de bens. O setor de serviços teve menos progresso, mas ela reforçou que vê razões para otimismo.