Supermercados puxaram alta nas vendas do varejo em 2023, diz IBGE

O bom desempenho das vendas de supermercados impulsionou o crescimento do comércio varejista brasileiro em 2023, apontou Cristiano Santos, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O volume vendido pelo comércio varejista cresceu 1,7% em 2023. Cinco das oito atividades pesquisadas registraram expansão: Móveis e Eletrodomésticos (1,0%), Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (3,7%), Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, e de perfumaria (4,7%), Combustíveis e lubrificantes (3,9%) e Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (2,0%). Na direção oposta, as perdas ocorreram em Tecidos, vestuário e calçados (-4,6%), Livros, jornais, revistas e papelaria (-4,5%) e Outros artigos de uso pessoal e doméstico, que inclui as lojas de departamento (-10,9%).

"A gente vê que a principal influência nesse ano de 2023 foi de supermercados. Mas também houve contribuição positiva de combustíveis e lubrificantes e de artigos farmacêuticos", apontou Santos. O setor de supermercados contribuiu com 1,7 ponto porcentual para a taxa de crescimento do varejo no ano. Combustíveis tiveram impacto positivo de 0,4 ponto porcentual, e artigos farmacêuticos contribuíram com 0,4 ponto porcentual. Na direção oposta, a atividade de outros artigos de uso pessoal e doméstico impactou negativamente em -0,8 ponto porcentual. Segundo Santos, o desempenho do setor de Outros artigos de uso pessoal e doméstico foi afetado no ano passado por problemas contábeis em grandes marcas e pelo fechamento de lojas de redes varejistas. "Parte dessa receita (dessas empresas do setor) foi esvaziada por conta dessas questões", afirmou ele. No comércio varejista ampliado - que agora inclui as atividades de veículos, material de construção e atacado alimentício - houve alta de 2,4% em 2023. O segmento de Veículos, motos, partes e peças registrou alta de 8,1%, atacado alimentício cresceu 1,0%, enquanto Material de construção caiu 1,9%. Santos explicou que a série histórica ainda curta do setor de atacado alimentício inviabiliza a divulgação da contribuição específica deste segmento para o resultado global varejo ampliado em 2023. No entanto, os avanços nas vendas de veículos e do atacado alimentício ajudaram a turbinar a alta maior no varejo ampliado do que no varejo restrito em 2023. Veículos tiveram contribuição maior do que atacado alimentício.

"Parte desse crescimento vem refletindo o fato de o crédito para aquisição de veículos ter aumentado", justificou Santos. A queda da taxa básica de juros, a Selic, também ajudou a aumentar a concessão de crédito para aquisição de veículos. Além disso, houve contribuição para o resultado de 2023 do programa de governo que concedeu desconto no imposto de automóveis populares. "(O programa do governo) Teve influência sim, a influência foi mais localizada no primeiro semestre, mas teve influência ao longo do ano todo para esse acumulado do ano", confirmou o pesquisador do IBGE.