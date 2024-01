Propostas são apresentadas para mitigar impactos do setor de Energias Renováveis

Propostas são apresentadas para mitigar impactos das energias renováveis. Crédito: FCO FONTENELE

Com o objetivo de mitigar os impactos gerados pelas empresas de energias renováveis, um grupo de entidades ambientalistas elaborou um relatório com salvaguardas para as atuações de empreendimentos da área. Nomeado de “Salvaguardas Socioambientais para Energia Renovável”, o projeto foi lançado na manhã desta quarta-feira, 31. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O documento é uma compilação inicial de mecanismos e medidas de proteção. As soluções apresentadas se dividem em propostas para contratos de uso da terra, licenciamento ambiental e outorgas para a geração de energia.

Play

No mês passado, O POVO teve acesso a contratos entre empresas de energia eólica e proprietários de terras. Estudo aponta cláusulas abusivas em contratos de energia eólica no Nordeste Em uma das cláusulas desses contratos, a proposta apresentada é de que o repasse para o dono da terra deveria ser de 1,5% do faturamento bruto dos aerogeradores.