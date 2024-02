Ibama analisa três novos projetos de eólica offshore da Petrobras no Ceará

Região do Mar do Norte, na Europa, tem grande concentração de parques eólicos offshore Crédito: Creative Commons

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) recebeu três novos projetos de geração de energia eólica offshore no Ceará. Os pedidos de licenciamento foram realizados pela Petrobras. A informação consta na mais recente atualização dos processos de licenciamento ambiental abertos no Ibama. Agora, o Ceará conta com um total de 25 planos para exploração de energia eólica no mar do litoral cearense. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Conforme o Ibama, os projetos da Petrobras são denominados Prazeres, com 133 aerogeradores e potência total de 2,39 gigawatts (GW); Piedade, com previsão de 126 aerogeradores e 2,26 GW de potência total; além do empreendimento Fortaleza, de 120 aerogeradores e 2,16 GW de potência total.

Ainda assim, o Nordeste lidera os pedidos de licenciamento de eólica offshore, com 48 pedidos, no que tem potencial para gerar 109 GW de energia. Depois vem o Sul, com 28 projetos e potencial de 75,3 GW, seguido do Sudeste, com 20 projetos e potencial de 49,9 GW de geração de energia. Mapa de projetos eólicos offshore da Petrobras em parceria com a Equinor, que foi anunciado pela estatal no ano passado Crédito: Petrobras/Divulgação Nesta atualização, o interesse de empresas internacionais neste tipo de geração de energia é notável. Como é o caso da TotalEnergies, que enviou ao Ibama quatro novos projetos.

Um desses projetos, o Sopros do Piauí 1, localizado no Piauí, prevê a instalação de 209 aerogeradores e 3,13 GW de capacidade. Já a Petrobras, além dos três projetos no Ceará, também entrou com pedidos de licenciamento para geração offshore no litoral do Espírito Santo (1,98 GW), do Maranhão (2,80 GW), Rio de Janeiro (3,20 GW) e Rio Grande do Sul (3,5 GW).