Ambiental Ceará e BNB assinam contrato de R$ 556 mi para obras de saneamento

A cerimônia de assinatura entre Ambiental Ceará e o BNB ocorre nesta segunda-feira, 11, no Palácio da Abolição Crédito: Samuel Setubal-Especial para O Povo

A Ambiental Ceará e o Banco do Nordeste (BNB) assinaram um contrato de financiamento de R$ 556 milhões para serem aplicados na operação e em obras de infraestrutura de esgotamento sanitário. As cidades atendidas serão aquelas contempladas pela Parceria Público-Privada (PPP), firmada com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). Veja as cidades que vão entrar nesta remessa no fim da matéria. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Já a cerimônia de assinatura entre Ambiental Ceará e o BNB ocorreu nesta segunda-feira, 11, no Palácio da Abolição.

Este financiamento está atrelado ao alcance das metas de universalização do esgotamento sanitário, definidas pelo Novo Marco Legal do Saneamento. O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, ressaltou a importância do financiamento, e disse que o recurso destaca o compromisso do banco em apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento socioeconômico e a sustentabilidade ambiental. Segundo André Pires, CFO da Aegea, empresa controladora da Ambiental Ceará, 32 mil famílias foram impactadas, e cerca de 50 km de redes de esgoto já foram implantadas. "São quase 100 mil pessoas que tem o seu esgoto agora coletado, tratado, e vão ter benefícios na saúde, educação, trabalho e vai impactar na qualidade de vida de todo mundo, o que é transformador", disse. Já a vice-governadora, Jade Romero, ressaltou que 57% dos lares que vão ser impactados com o saneamento são chefiados por mulheres. Outro ponto é que as obras têm potencial de gerar 50 mil empregos diretos e indiretos, além de outros 35 mil postos de trabalho após a conclusão.