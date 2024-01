ZPE Ceará fecha 2023 com alta de 12,2% na movimentação de cargas

A Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE), que faz parte do Porto do Pecém, registrou uma movimentação de cargas de 9.975.627 de toneladas, em 2023. O número sofreu um avanço de 12,2% em relação a 2022.

O resultado é uma demonstração importante no crescimento anual da movimentação de cargas, segundo Eduardo Neves, presidente da ZPE Ceará.

“Ao longo desses 10 anos, já foram mais de 83 milhões de toneladas movimentadas, uma média de 8,3 milhões de toneladas por ano, o que consolida a ZPE como uma política pública fundamental para a balança comercial cearense”, afirma o presidente da ZPE Ceará.