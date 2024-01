Voa Brasil: Governo anuncia programa de passagens a R$ 200 a partir de fevereiro

Programa de passagens aéreas a R$ 200 deve ser iniciado em fevereiro Crédito: Divulgação/FRAPORT

Previsto para meados do ano passado, o programa Voa Brasil, que vai ofertar passagens a R$ 200, deve finalmente sair do papel até o próximo mês. De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, a iniciativa será finalmente lançada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Após reunião com o presidente, o chefe da pasta falou, em entrevista a jornalistas nessa terça-feira, 9, no Palácio do Planalto, que o programa vai iniciar com aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e bolsistas do Prouni. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Serão para dois públicos específicos num primeiro momento, o público de aposentados do INSS, que dá em torno de 20 milhões de brasileiros, e também para alunos do Prouni, que atinge 600 mil estudantes", informou o ministro.

Companhias aéreas anunciam plano com passagens a R$ 799 em 2024 De acordo com Costa Filho, além do estudantes de baixa renda do Prouni, os aposentados do INSS que terão direito a passagem mais barata são aqueles que ganham até dois salários mínimos. No dia do lançamento do programa, o governo já deverá informar o número de passagens a serem disponibilizadas. A previsão do ministro é que 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas que nunca viajaram de avião ou não viajam há mais de 12 meses consigam adquirir passagens aéreas pelo programa, ampliando a democratização do acesso ao transporte aéreo no País. "Essa é a primeira etapa do programa e, a partir daí, a gente vendo que o programa funcionou, vai tentar cada vez mais, ao lado das aéreas, buscar a ampliação do programa", destacou. Ele também afirmou que o programa foi construído com base no diálogo com as companhias aéreas, já que o governo não pode interferir na precificação das passagens. Apesar disso, o ministro informou que o governo monitora a prática de preços abusivos e celebrou o crescimento de 15% do número de passageiros, entre 2022 e 2023.

Túnel entre Santos e Guarujá e porto de Itajaí também foram discutidos

O ministro de Portos e Aeroportos também informou que o presidente Lula deverá visitar o Porto de Santos no mês que vem e anunciar novos investimentos na região. O maior deles é a construção de um túnel, que passará sob o mar, entre as cidades de Santos e Guarujá. O empreendimento é uma das principais obras do Novo PAC, do governo federal, com custo estimado de R$ 5 bilhões. Em março, Lula também deverá visitar o Porto de Itajaí, em Santa Catarina, para dar o pontapé no funcionamento do terminal, que está paralisado.