Programa de feiras em Fortaleza gerou R$ 1,4 mi em 2023, diz Prefeitura

Contabilizando os 10 anos do programa, já foram mais de R$ 9 milhões movimentados na Capital, segundo balanço do Executivo Municipal

Desde que iniciou, há 10 anos, em 2014, o programa de feiras em Fortaleza já movimentou mais de R$ 9 milhões. Deste montante, R$ 1,4 milhão foi apenas em 2023.

Os dados são da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico. Em todo o período 3.467 feiras foram realizadas e 2.581 empreendedores cadastrados.

O movimento de geração de negócios veio a partir do Programa Feiras de Pequenos Negócios e também do Costurando o Futuro e do Nossas Guerreiras, que oferta crédito de até R$ 3 mil para mulheres de baixa renda que queiram empreender, maiores de 18 anos, chefes de família.