Costurando o Futuro abre inscrições para novas turmas de capacitação

Repórter no OPOVO

Programa da Prefeitura de Fortaleza em parceria com a Fundação Demócrito Rocha visa a formação gerencial dos profissionais em ateliês em vários bairros de Fortaleza

O objetivo da formação é estruturar empreendimentos solidários em ateliês de costura em vários bairros de Fortaleza, organizados como grupos produtivos com base nos princípios da Economia Solidária.

O programa Costurando o Futuro - Empreendimentos Solidários , realizado pela Prefeitura de Fortaleza em parceria com a Fundação Demócrito Rocha (FDR) , está com inscrições abertas para capacitação de profissionais de costura.

Haverá ainda capacitação em cursos e oficinas de formação gerencial, em conteúdos como: Gestão do Marketing, Gestão de Compras e Estoques, Finanças Solidárias, Educação Popular, Desenvolvimento do Produto e Formação do Preço. Haverá entrega de certificado aos concludentes.

O coordenador do Costurando o Futuro – Empreendimentos Solidários, Josbertini Clementino, explica que o diferencial do projeto é a possibilidade de profissionais de costura também receberem formação para empreenderem de forma solidária.

"É uma iniciativa que transforma vidas, fortalece a economia local e busca a autonomia financeira dos participantes do projeto".

Onde ficam os ateliês:

Conjunto Ceará

Bom Jardim

José Walter

Jangurussu

Canindezinho

Vila União

Vila Velha

Barra do Ceará

Cristo Redentor

Vicente Pinzon

A expectativa da Prefeitura de Fortaleza é fechar o ano de 2023 com 15 unidades do projeto. Até o momento, mais de 20 mil profissionais já foram capacitadas.

"Já fizemos parcerias para formar consultorias e cooperativas nos ateliês para que os usuários possam vender seus produtos diretamente para o consumidor final e aumentar seus lucros", enfatiza o secretário o secretário do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Nogueira.

Saiba mais sobre o projeto

O projeto de inclusão produtiva Costurando o Futuro - Empreendimentos Solidários é voltado para profissionais de costura, realizado pela Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), financiado pela CAF e executado com o apoio da Fundação Demócrito Rocha.