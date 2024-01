Fortaleza teve mais de 54 mil novas empresas criadas em 2023

Fortaleza registrou a abertura de 54.243 novas empresas em 2023 e alcançou mais uma vez a marca de mais da metade dos novos negócios abertos no Estado. A Capital é a economia de maior desempenho para o Ceará e, na análise da prefeitura, o número dá sequência a uma tendência de maior empreendedorismo observada nos últimos anos.

"Assim como nos anos anteriores, Fortaleza se posiciona em primeiro lugar no ranking de municípios do Ceará com mais constituições, seguida pelos municípios de Caucaia (4.039) e Juazeiro do Norte (3.837)", diz nota do Município.

Nas 184 cidades cearenses foram criadas 108.208 empresas, de um mercado no qual 587.151 estão ativas, segundo a plataforma Mapa de Empresas, do Ministério da Fazenda. Os números incluem todos os portes de empresas, inclusive os microempreendedores individuais.