Desenrola para empresas e MEI? Entenda o programa que pode ser lançado pelo Governo

De acordo com Márcio França, a versão do Desenrola para as empresas deve contemplar dívidas do Pronampe

Segundo ele, o programa deve beneficiar cerca de 7 milhões de microempreendedores individuais (MEIs) com dívidas com o governo, de um universo de 15 milhões no País.

O lançamento da versão para empresas e microempreendedores individuais (MEI) do Programa Desenrola deve sair no primeiro trimestre deste ano.

"O presidente Lula ontem (terça) me encomendou algumas tarefas, dentre as quais criar um Desenrola específico para pessoa jurídica", disse França após reunir-se o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

De acordo com Márcio França, a versão do Desenrola para as empresas deve contemplar dívidas do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Isso porque, no caso de MEI, há 44% de inadimplência dentro do programa.

Além disso, não descartou que o programa seja implementado em fases, como ocorreu com a versão para pessoas físicas do Desenrola, que começou em julho do ano passado e terminará em 31 de março.

O ministro também declarou que Haddad mostrou-se "muito simpático" a uma versão do Desenrola para pessoas jurídicas e prometeu que a equipe econômica fará os cálculos para o programa.

"O Haddad está muito otimista com relação aos números, e a gente acha que neste primeiro trimestre já tem condição de fazer alguma coisa", destacou.