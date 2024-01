É a vez delas: o empreendedorismo feminino em Fortaleza

Nunca na história do Brasil houve tantos empreendimentos comandados por mulheres. Elas já representam 34% dos chefes de negócios, de acordo com pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para 2024, as perspectivas são de otimismo em Fortaleza, na opinião de gestores dos setores públicos e privados e, principalmente, de quem vive no dia a dia os desafios de gerir um negócio – as empreendedoras.

Camila Flor de Liz é uma delas. Para a sócia do Vem Cá Mulher (VCM), empreender é, sim, atividade feminina. “Basta aliar sua paixão com oportunidades de mercado”, estimula a cearense. Ela também é o nome à frente do Crieatividade Gestão Esportiva, negócio de impacto que atua com elaboração e gestão de projetos e captação de recursos no ramo esportivo para condomínios e empresas. As práticas esportivas desenvolvidas nesses espaços são replicadas gratuitamente em comunidades periféricas da Capital.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Foi desse negócio que o VCM surgiu, ainda na pandemia, a partir da identificação de uma oportunidade no mercado local: fornecer educação empreendedora para mulheres, inicialmente as que conduziam crianças e adolescentes para as atividades esportivas. “O Vem Cá Mulher surge dentro do eixo de empreendedorismo e busca resolver o problema da desigualdade de gênero, por meio do fortalecimento de negócios femininos e da inserção de mulheres no mercado de trabalho”, conta Camila.