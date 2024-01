Fundação Estudar: inscrições abertas para programa de bolsas  

As bolsas variam de acordo com a necessidade do estudante e podem chegar a cobrir 95% dos custos. O apoio pode ser aplicado para gastos com o curso ou despesas de manutenção, como moradia, alimentação, transporte.

A Fundação Estudar está com inscrições abertas para a 33ª edição do seu programa Líderes Estudar, que já levou 94 alunos brasileiros para a Universidade Harvard, 60 para a Universidade de Stanford e 34 para o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

Além do auxílio financeiro, as pessoas contempladas passam a fazer parte de uma comunidade formada por 813 bolsistas que se destacam no mercado de trabalho e, atualmente, fazem parte de grandes empresas ao redor do mundo como Brex, Meta, Google, Apple, XP e BTG Pactual. O programa oferece ainda mentorias exclusivas aos seus participantes.

“O programa Líderes Estudar está há 33 anos formando pessoas que geram alto impacto positivo no Brasil. Acreditamos que há grandes talentos por todas as partes do país que só precisam de uma oportunidade para transformar o potencial em grandes realizações”, destaca Anamaíra Spaggiari, Diretora executiva da Fundação Estudar.

Para se inscrever, é necessário ser natural do Brasil, ter entre 16 e 34 anos, apresentar excelência acadêmica e estar em processo de aceitação, matriculado(a) ou cursando o ensino superior no Brasil ou no exterior em uma das quatro categorias de bolsa: graduação completa no Brasil; intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma (intercâmbio); graduação completa no exterior ou pós-graduação no exterior.

Pré-requisitos

Ser brasileiro ou brasileira de até 34 anos;

Apresentar excelência acadêmica;