Com foco em MEI e MPE's, webinar gratuito ensina a transformar atendimento em lucro

Durante 2 dias de evento gratuito, especialistas na área irão compartilhar técnicas de relacionamento com o cliente e impulsionamento das vendas no digital

Para o seu negócio começar 2024 com o pé direito, o webinar “Transforme atendimento em lucro” , que acontece nos dias 8 e 9 de janeiro, vai focar em relacionamento com o cliente – para você aprender a converter atendimento em lucro. O evento é gratuito e vai contar com a expertise de especialistas na área pra você transformar seu celular numa verdadeira máquina de vendas. Com grande potencial e inúmeras ferramentas, ele pode se tornar seu principal aliado para atender mais e melhor – e ampliar sua margem de lucro.

Quantas vezes seu cliente deixou de comprar com você para comprar no concorrente onde foi melhor atendido? Isso acontece porque nem sempre o bom preço é sinônimo de venda. O relacionamento com o cliente é muito mais complexo e requer jogo de cintura, principalmente dentro da realidade dos micro e pequenos negócios. Que técnicas você tem utilizado para fidelizar esse cliente? De que estratégias têm lançado mão para atrair novos consumidores?

E nada melhor para aprimorar este importante ponto para o sucesso do seu negócio do que saber utilizar todas as ferramentas disponíveis. Durante 2 dias de evento, especialistas na área estarão destrinchando esses dispositivos de relacionamento e venda: você nunca mais vai olhar para o seu celular da mesma forma. Bora impulsionar as vendas? Então se inscreva HOJE no webinar “Transforme Atendimento em Lucro”. É GRATUITO! Inscreva-se aqui

Conheça nossos palestrantes:

Bruna Cinti- Especialista em Venda e Tráfego Pago

Bruna Cinti é empreendedora há mais de 10 anos e especialista em vendas e Tráfego Pago. Desde 2021 ensina empreendedores a destravarem as suas vendas na internet e mais de 1000 negócios já fizeram parte de sua empresa de Marketing.

Wgabriel - Professor e consultor empresarial na área de marketing e tecnologias digitais.

Professor, mestre em marketing, consultor empresarial, growth hacker, especialista em neuroeducação e tecnologias digitais e pesquisador de inteligência artificial.

Cláudia Buhamra - Professora de Marketing da UFC

Cláudia Buhamra é professora titular da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade da UFC. Tem Mestrado e Doutorado em Administração, com concentração em Marketing, pela FGV de São Paulo, com Mestrado concluído na London Business School, Inglaterra. Pós-Doutorado em Administração, com concentração em Marketing e Sustentabilidade, na John Molson School of Business, daConcordia University, em Montreal, Canadá. É pesquisadora e autora de diversos artigosapresentadose publicados no Brasil e no exterior.Autora do livro Gestão de Marketing no Varejo: conceitos, orientações e práticas.

Serviço:

Webinar Transforma Atendimento em Lucro

Quando: 8 e 9 de janeiro

Hora: 19h

Via: Zoom

Inscrições: movimentoempreender.com