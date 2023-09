Após conseguir remédio mais caro do mundo, família faz campanha para custear aplicação

A família cearense de Geovana Rodrigues, uma menina de 2 anos com Atrofia Muscular Espinhal (AME), recebeu, no último domingo, 10, a notícia de disponibilidade do medicamento Zolgensma, o mais caro do mundo. Agora, eles enfrentam o desafio de angariar recursos para a viagem a Curitiba, onde será aplicada a medicação, e despesas relacionadas ao tratamento. As doações são feitas via Pix.

O diagnóstico da rara doença AME foi dado a Geovana quando ela tinha apenas seis meses de idade. Desde então, os parentes travavam uma batalha judicial em busca do acesso a um medicamento de alto custo, no valor de R$ 6 milhões, que promete melhorar significativamente a qualidade de vida da criança.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após o êxito na busca pela disponibilidade do medicamento, a luta agora é para custear todos os serviços relacionados à aplicação, que somam em torno de R$ 40 mil. Isso porque só é aplicado, atualmente, em Curitiba (PR). Por isso, Aline pede ajuda para custear e viagem, que precisa ser feita em transporte especial com UTI. Além disso, ela precisa pagar os honorários da advogada que ganhou a causa.