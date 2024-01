Ceará tem o pior resultado do Brasil no índice de turismo em novembro

Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta terça-feira, 16, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ceará apresentou o pior resultado do Brasil no índice de atividades turísticas da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) em novembro, divulgada nesta terça-feira, 16, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com novembro de 2022, o Estado teve uma retração de 18,7%, enquanto o Brasil avançou 2,8%. O percentual foi a maior queda do País, com uma diferença significativa para o segundo, o Rio Grande do Sul, com -6,2%. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além disso, levando em consideração o mês imediatamente anterior, outubro, o resultado também não foi dos melhores. Isso porque o Ceará caiu 9,4%, sendo o maior destaque negativo do Brasil.

Já no acumulado do ano, o Estado também não apresentou melhora no índice, visto que, com uma queda de 2,1%, foi o único do País a apresentar retração. Todos os outros avançaram. No indicador de receita nominal de atividades turísticas, o mês de novembro não apresentou variação em relação à outubro. Em relação a novembro de 2022, a queda foi de 2,8%. Contudo, no período de janeiro a novembro de 2023, houve um crescimento de 4,8%. O percentual ainda é abaixo do nacional, de 17,6%. Setor de serviços caiu 1% em novembro de 2023 O volume de serviços no Ceará recuou 1% em novembro ante outubro de 2023. No entanto, quando comparado com novembro de 2022, o avanço foi de 0,5%. No acumulado do ano, o resultado também é positivo, com alta de 4,2% nos 11 meses de 2023 perante igual período do ano passado. Já os últimos 12 meses tiveram um crescimento de 4,4%. Além disso, o índice de receita nominal apresentou crescimento em relação ao mês anterior (0,1%).

Vale ressaltar também que, em novembro, apenas duas das cinco atividades pesquisadas tiveram expansão. São elas: Serviços de informação e comunicação (12,7%) e Outros serviços (7,4%). O destaque negativo ficou com os Serviços prestados às famílias (-11,5%), Serviços profissionais, administrativos e complementares (-4,8%) e Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-1,9%). Cenário nacional Na passagem de outubro para novembro, o volume de serviços prestados no país variou 0,4%, quebrando uma sequência de três meses no campo negativo, período em que o setor havia acumulado uma perda de 2,2%.

Três das cinco atividades investigadas pela Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) avançaram em novembro: outros serviços (3,6%), profissionais, administrativos e complementares (1,0%) e serviços prestados às famílias (2,2%). "As últimas três taxas negativas reduziram os ganhos, mas o resultado de novembro coloca o setor bem acima (10,8%) do patamar pré-pandemia", observa o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo. Além disso, o setor de serviços operava 2,6% abaixo do ponto mais alto da série, alcançado em dezembro de 2022.