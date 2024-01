Preço do metro quadrado em Fortaleza cresce até 20,3% em 2023

Fortaleza registrou uma variação de crescimento no preço do metro quadrado de até 20,3% em 2023, como no bairro Praia do Futuro II. O levantamento foi realizado pelo Índice FipeZap durante os 12 meses.

Seguido pelo Centro, o salto anual foi de 16,7%. Já o bairro Engenheiro Luciano Cavalcante captou um avanço de 10,1% em 2023. Outra localização que registrou uma alta durante os doze meses foi o bairro de Fátima, com 9,5%.

A região da Aldeota representou uma variação de 7,5%, seguida pelo Papicu, com 7,4%. Já o Meireles captou um crescimento de 5,1% no ano passado. O de menor elevação foi o Manuel Dias Branco, com 2,3%.