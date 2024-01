Ceará tem 8,9% de aumento em financiamento de veículos em 2023

O Ceará teve um incremento de 8,9% em financiamentos de veículos em 2023. Foram 181.156 automóveis financiados no Estado no ano, sendo 78.877 novos e 102.279 usados.

O número coloca o Estado com o segundo maior número de empréstimos do Nordeste no ano, atrás apenas da Bahia, e o nono do Brasil. Em termos de participação, o Ceará foi responsável por 3% das operações do Brasil.



Os dados são do Sistema Nacional de Gravames (SNG), operado pela B3. Segundo o levantamento, o maior crescimento do Estado foi nas motos. Foram 65.854 veículos de duas rodas financiados, 19,5% unidades a mais do que no ano anterior.