Produção de veículos cai em dezembro e fecha 2023 com recuo de 1,9% ante 2022, diz Anfavea

O resultado de dezembro leva para 2,32 milhões de veículos a produção em todo o ano passado. Com isso, 2023 terminou com queda de 1,9% da produção em relação ao ano anterior.

A produção de veículos recuou 10,4% em dezembro do ano passado frente ao mesmo período de 2022. No total, 171,6 mil veículos foram montados no País, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Na comparação com novembro de 2023, a queda foi de 15,3%.

Fatores

O desempenho foi prejudicado pelo tombo das exportações, além do cuidado das montadoras com o controle dos estoques no primeiro semestre, quando a demanda só reagiu após os descontos patrocinados pelo governo entre junho e julho.

O número confirma a dificuldade da indústria automotiva de se recuperar do impacto da pandemia, que foi seguida por uma crise no fornecimento de componentes eletrônicos. Em 2019, as montadoras produziram 620 mil veículos a mais do que no ano passado.

A produção também terminou 2023 pior do que as previsões da Anfavea no início do ano, que apontavam para crescimento de 2,2%.

Vendas

Puxadas por locadoras, que compraram 75 mil carros, 30 mil a mais do que a média do ano, as vendas de veículos no Brasil em dezembro, de 248,6 mil unidades, foram as maiores de um mês dos últimos quatro anos. Ou seja, desde o início da pandemia não se registrava um volume tão alto.