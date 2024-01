Veja lista de motos e carros usados mais vendidos em 2023

O montante equivale a um crescimento de 9,1% no volume por dia útil, de acordo com a Federação dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto).

O mercado de automóveis seminovos atingiu a sua segunda maior marca histórica de vendas no ano de 2023, com 14,4 milhões de vendas.

Somente em dezembro, foram vendidos em torno de 1.383.870 automóveis. O Gol liderou no segmento Auto; o Strada nos Comerciais Leves; e a Honda CG150, entre as Motos.

Os veículos com 13 anos ou mais tiveram um acumulado de vendas mais expressivo no ano passado, com um total de 5.033.345 unidades, uma alta de 13,5% em relação a 2022.

Segmento Auto

Volkswagen Gol, com 68.756 unidades vendidas Fiat Uno, com 37.184 unidades vendidas Fiat Palio, com 36.842 unidades vendidas

Segmento Comerciais Leves

Fiat Strada, com 29.266 unidades vendidas Volkswagen Saveiro, com 19.212 unidades vendidas Toyota Hilux, com 16.143 unidades vendidas

Segmento Motos

Honda CG150, com 69.664 unidades vendidas Honda Biz, com 30.726 unidades vendidas Honda CG125, com 28.994 unidades vendidas

De acordo com o presidente da Fenauto, Enilson Sales, houve aumento expressivo na comercialização de veículos.

"Desde 2015 o nosso mercado vem apresentando resultados positivos, indicando um crescimento sustentável como esse verificado em 2023. Acreditamos que, para 2024, essa tendência positiva deve continuar", detalha.

Mudanças no Pix em 2024: Dei Valor mostra o que está previsto

Mais notícias de Economia