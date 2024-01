CEO da Gol diz esperar que o Voa Brasil seja lançado no começo de 2024

As negociações das empresas aéreas com o governo federal sobre o Voa Brasil seguem em aberto, mas o CEO da Gol, Celso Ferrer, espera que o programa seja lançado no começo de 2024. A iniciativa desenvolvida pelo Ministério de Portos e Aeroportos prevê passagens mais baratas para determinado grupo de passageiros.

"Ainda está sendo discutido qual tecnologia será usada, quem estará elegível", explicou o executivo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo ele, está na mesa a inclusão de beneficiários do Bolsa Família, do ProUni e até de outros programas do governo.