Passagens áreas puxam alta de 4,92% na prévia da inflação de Fortaleza de 2023

A cidade de Fortaleza apresentou uma alta de 4,92% durante o acumulado de 2023, isto é, do período de janeiro a dezembro, no Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado uma prévia da inflação. O crescimento foi pressionado por passagens aéreas (53,66%), cenoura (28,01%), e arroz (24,85%). Já as maiores baixas foram registradas em cebola (-37,28%), mamão (-21,29%) e óleo de soja (-21,2%). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Mesmo com o aumento, o percentual da Capital no acumulado do ano em dezembro, quando comparado aos anos anteriores, é o menor desde 2019. Veja:



Confira os itens que ficaram mais caros em 2023: Passagem aérea: 53,66%

Cenoura: 28,01%

Arroz: 24,85%

Táxi: 20,2%

Manga: 18,95% Confira os itens que ficaram mais baratos em 2023: Cebola: -37,28%

Mamão: -21,29%

Óleo de soja: -21,2%

Fígado: -14,61%

Tubérculos, raízes e legumes: -14,4%

Cenário nacional

No Brasil, o IPCA-15 aumentou 0,40% em dezembro e ficou 0,07 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de novembro (0,33%). Com isso, o IPCA-15 fechou o ano de 2023 com 4,72% de variação. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete registraram alta em dezembro. A maior variação (0,77%) e o maior impacto (0,16 p.p.) vieram de Transportes. Os grupos Alimentação e bebidas (0,54%) e Habitação (0,48%) também registraram alta e contribuíram, respectivamente, com 0,12 p.p. e 0,07 p.p. As demais variações ficaram entre a queda de 0,46% de Comunicação e a alta 0,56% de Despesas Pessoais.