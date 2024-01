Inscrições para o concurso do Inmetro são prorrogadas; entenda

Agora, os interessados podem se inscrever no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), até o dia 5 de fevereiro

E, além do preenchimento do formulário digital, os candidatos devem pagar a taxa, de R$ 125, até o dia 6 de fevereiro.

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia ( Inmetro ) decidiu prorrogar as inscrições para o seu concurso público com 100 vagas de nível superior.

Já os cargos disponíveis são: analista executivo em Metrologia e Qualidade, com 40 oportunidades, e pesquisador-tecnologista em Metrologia e Qualidade, com 60 vagas, por preenchimento imediato. Além disso, a remuneração prevista é de R$ 8.700,31 por mês.

Para o presidente do Inmetro, Márcio André Oliveira Brito, a realização do concurso é mais uma ação de fortalecimento do Inmetro.

"Há muitos anos que não realizamos um concurso público e, muitos dos funcionários estão se aposentando. Novos servidores significa uma atuação mais forte nas diversas áreas em que o Inmetro atua. Isso trará mais apoio à indústria e mais segurança à população", afirmou.

Outro ponto é que a seleção será dividida em fases:

Exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de provas objetivas

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório

Avaliação de títulos e experiência profissional, de caráter classificatório



As provas objetivas serão realizadas no dia 14 de abril de 2024 nas cidades de: